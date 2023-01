Homem é encontrado com marcas de tiros em Barra do Piraí

Crime aconteceu no bairro Represa. Segundo a polícia, tinham quatro munições ao lado do corpo. Um homem foi encontrado morto com marcas de tiros na manhã deste domingo (29) em Barra do Piraí (RJ). O crime aconteceu na Rua Alfredo Costa, no bairro Represa.

Segundo a polícia, testemunhas informaram que viram um corpo no endereço. Agentes foram ao local e confirmaram a informação.

Ainda de acordo com a polícia, foram encontradas ao lado da vítima quatro munições calibre nove milímetros, duas deflagradas e duas intactas.

O local foi periciado para ajudar a Polícia Civil nas investigações. Em seguida, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado na delegacia de Barra do Piraí, que passa a investigar o crime. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

