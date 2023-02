Homem é encontrado morto ao lado de bicicleta em estrada na Grande Natal

Corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira (27) em Macaíba. Pedaços de motocicleta também foram achados no local. Bicicleta encontrada ao lado de corpo de homem, na manhã desta segunda-feira (27) em Macaíba, na Grande Natal.

Gustavo Brendo/Inter TV Cabugi

Um homem foi encontrado morto na estrada de Tapará, em Macaíba, região metropolitana de Natal, na manhã desta segunda-feira (27). A bicicleta dele também foi achada ao lado do corpo.

O caso ocorreu próximo à vila olímpica de Macaíba. Segundo familiares, João Maria de Sousa Marinho, de 37 anos, saiu da casa da mãe, onde morava, em Rio da Prata, São Gonçalo do Amarante, por volta das 17h30 de domingo (26).

Ele disse à mãe que ia na casa da ex-companheira buscar documentos para fazer atualização do cadastro do bolsa família nesta segunda-feira. No entanto, a ex-companheira ligou para a mãe de João Maria e disse que ele não havia chegado à casa dela.

Na manhã desta segunda (27), um parente que estava indo para o trabalho, viu o corpo do homem no chão e o reconheceu.

A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada por volta das 6h30 e, ao chegar no local, encontrou, além do corpo e da bicicleta de João Maria, peças como pedaços de viseira de capacete, de para-lamas e punho de moto quebrados na pista, próximo do corpo.

De acordo com a polícia, a suspeita é de que tenha havido um acidente de trânsito, mas ainda não se sabe como ele ocorreu.

A vítima deixa uma filha de 4 anos de idade. Segundo familiares, João Maria tinha problemas com álcool e enfrentava dificuldades na saúde.

Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN

valipomponi