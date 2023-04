Homem é encontrado morto baleado em estrada na zona rural de Piracicaba

Um morador fazia caminhada pelo local, no bairro Pau D’Alhinho, quando encontrou o corpo. Homem é encontrado morto baleado na zona rural de Piracicaba

Um homem de 28 anos foi encontrado morto baleado na zona rural de Piracicaba (SP), na manhã deste sábado (1º). Ele tinha cerca de cinco perfurações de arma de fogo e estava caído próximo de um carro.

Segundo a Guarda Municipal, um morador fazia caminhada pelo local, na estrada Heitor Soledade no bairro Pau D’Alhinho, quando encontrou uma pessoa caída e sangrando. O morador acionou a corporação, que chegou ao local por volta de 7h.

Os guardas constataram que o homem já não tinha sinais vitais e apresentava rigidez cadavérica, então acionaram a Polícia Civil, que fez perícia no corpo e no carro. O veículo também tinha marcas de sangue.

O corpo do jovem foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e o carro levado para o pátio.

As circunstâncias do crime serão investigadas pela Polícia Civil, que também vai buscar identificar os suspeitos.

