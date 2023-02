Homem é encontrado morto com marca de perfuração na cabeça em Campos, no RJ

Policiais militares encontraram o corpo em estado avançado de decomposição. Um homem foi encontrado morto dentro de casa, com uma perfuração na parte de trás da cabeça, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. O corpo foi encontrado na manhã desta quinta-feira (16), na estrada de acesso à Ponte do Marimbondo, em Ururaí.

O caso foi registrado na 134ª DP.

Segundo a Polícia Militar, os militares foram acionados para atender a ocorrência em um canavial e, no local, encontraram o corpo da vítima já em estado avançado de decomposição, não sendo possível saber se a perfuração craniana foi por perfuração de arma de fogo.

O g1 entrou em contato com a Polícia Civil para saber mais informações sobre o andamento da investigação e aguarda o retorno.

