Homem é encontrado morto com marcas de golpes de foice em São José dos Campos, SP

A vítima ainda não foi identificada, mas a polícia conseguiu encontrar e prender o autor do crime. Um homem foi encontrado morto em uma área de zona rural de São José dos Campos (SP) na madrugada de quarta-feira (1°). A vítima apresentava sinais de facadas no corpo. O suspeito do crime foi preso.

De acordo com a Polícia Civil, uma equipe foi acionada por moradores da região que encontraram um cadáver na rua Pau de Saia, no bairro Jaguari, zona norte da cidade.

No local, os policiais constataram que o corpo da vítima apresentava diversas marcas de golpes com foice – uma ferramenta foi encontrada ao lada do homem, que ainda não foi identificado.

Equipes da Urbam e da Perícia também foram acionadas e estiveram no local. Foram solicitados exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).

Segundo o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), o autor do crime já foi identificado, encontrado e preso. A investigação do caso foi encaminhada ao 4° DP da cidade.

