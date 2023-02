Homem é encontrado morto com perfuração na cabeça em Bauru

Áttila Cardoso Las, de 38 anos, foi achado por moradores no bairro Pousada da Esperança II. Caso foi registrado como homicídio. Um homem de 38 anos foi encontrado morto na manhã deste domingo (26) no bairro Pousada da Esperança II, em Bauru (SP).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima, identificada como Áttila Cardoso Las, foi encontrada por moradores na Rua Takuji Takenaka. Ela tinha uma perfuração na cabeça, provavelmente provocada por um disparo de arma de fogo, segundo a corporação.

A perícia técnica esteve no local. O corpo foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Instituto Médico Legal (IML).

Um boletim de ocorrência foi registrado como homicídio. Ninguém foi preso. A Polícia Civil vai investigar o caso.

