Homem é encontrado morto com sete marcas de tiros em Guaratinguetá, SP

Crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira, no Residencial Santa Mônica. Caso será investigado sob suspeita de homicídio

Reprodução/Google Imagens

Um homem foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira (24) na Avenida Integração, no bairro Residencial Santa Mônica, em Guaratinguetá. Até o momento, ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo foi encontrado caído no chão, de barriga para baixo, após populares acionarem a polícia. A vítima não portava documentos de identificação.

A polícia disse ainda que não foi possível adquirir qualquer outra informação, como câmeras de segurança do local. A vítima tinha sete marcas de tiro, todas na região do rosto, pescoço, orelha e cabeça.

O caso será investigado como homicídio. Denúncias anônimas que ajudem na identificação do autor dos disparos ou da vítima, podem ser feitas na Polícia Civil.

Vittorio Ferla