Homem é encontrado morto com sinais de estrangulamento e embalado em cobertores; filho é suspeito do crime

Familiares chamaram a polícia, porque estavam há dias sem contato com idoso. Quarto do suspeito tinha diversas inscrições sobre culto ao satanismo e outras crenças envolvendo a morte. Um homem de 63 anos foi encontrado morto na casa onde morava no Jardim Varan, em Suzano, neste domingo (12). O filho é suspeito do crime. A Polícia Civil informou que a vítima estava morta há alguns dias e que o corpo, que estava embalado em cobertores, tinha sinais de estrangulamento.

A Justiça determinou nesta segunda-feira (13) a internação do suspeito. De acordo com decisão do juiz Rodrigo de Azevedo Costa, “há fortes indícios de contar o indiciado com severos problemas clínicos, aparentemente hábeis a retirar-lhe a nitidez mental de seus atos”.

Segundo a polícia, no quarto do suspeito havia diversas inscrições de culto ao satanismo e outras crenças envolvendo a morte.

De acordo com o boletim de ocorrência, familiares procuraram a polícia porque Daniel Mariano da Silva estava desaparecido desde 5 de fevereiro. Um sobrinho dele permitiu a entrada da polícia no imóvel. No boletim de ocorrência, consta que ao entrarem encontraram o filho da vítima. Segundo o boletim de ocorrência, durante toda a atuação da polícia na casa, o rapaz ficou em silêncio, sentado próximo ao quarto dele. Ao ser questionado pelos policiais, ele não dava nenhuma resposta.

Ao fazerem uma busca pela casa, os policiais relataram que encontraram o corpo da vítima debaixo de uma escada nos fundos do imóvel. Ele estava embalado em cobertores e amarrado com um fio elétrico no pescoço, com sinais de estrangulamento. Ainda segundo o boletim de ocorrência, o cadáver já estava em estado de putrefação e aparentava estar no local há alguns dias.

Parentes e vizinhos relataram à polícia que o suspeito e o pai tinham problemas psicológicos e que o rapaz já havia agredido a vítima. A polícia detalhou que, embora o corpo estivesse no quintal, o suspeito mantinha a casa organizada e morava normalmente no local.

A ocorrência foi registrada como homicídio qualificado.

Assista a mais notícias

Vittorio Ferla