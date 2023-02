Homem é encontrado morto com um dos braços amarrado em Campos

Caso ocorreu neste domingo (26) em uma área de mata na região de Tocos. Um homem foi encontrado morto neste domingo (26) em uma área de mata na região de Tocos, em Campos do Goytacazes, no Norte Fluminense. Segundo a Polícia Militar, a vítima, que não teve o nome divulgado, foi baleada e estava com um dos braços amarrado.

O corpo foi encontrado em uma vala na Av. Guilherme Morisson (Canto do Rio). A Policia Militar informou que moradores ouviram barulho de tiros e que, no local, havia marcas de sangue e indícios de que o homem tenha sido morto em outro local.

Ainda segundo a PM, testemunhas relataram que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a possui anotação de homicídio qualificado.

O caso é investigado pela 134ª Delegacia de Polícia, no centro de Campos.

Vittorio Ferla