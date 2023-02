Homem é encontrado morto dentro de barco após disparo acidental de espingarda em RR

Outro homem, que estava com a vítima dentro de um barco, relatou que uma colisão causou o disparo. Ele foi conduzido para a Central de Flagrantes. Caso foi registrado no 5º Distrito Policial

Vanessa Fernandes/G1 RR/Arquivo

Um homem, de 43 anos, identificado como João Paulo Azevedo de Melo, foi encontrado morto com um tiro na barriga na noite dessa quarta-feira (1º) no bairro São Pedro, no Centro de Boa Vista. Outro homem, de 30 anos, que o acompanhava em uma viagem de barco foi conduzido pela Polícia Militar.

O corpo da vítima foi encontrado sem os sinais vitais dentro de um barco às margens do Rio Branco. Segundo o homem, os dois viajaram para pescar no Rio Tacutu, localizado na região do Bonfim, na última terça-feira (31).

Ele relatou que na tarde de quarta-feira, por volta das 18h, o barco em que estavam colidiu com uma pedra e causou o disparo acidental da espingarda calibre 22. O tiro atingiu João Paulo Azevedo de Melo.

Ainda segundo o relato do envolvido, a colisão fez com que a espingarda caísse dentro d’água. O homem foi conduzido pelos agentes sem o uso de algemas, pois colaborou com a abordagem.

O barco e uma quantia em dinheiro foram entregues ao irmão do homem, que era o proprietário da embarcação.

O homem foi conduzido pelos agentes até a Central de Flagrantes, onde o caso foi registrado. O Instituto de Medicina Legal (IML) removeu o corpo de vítima do local.

Leia outras notícias do estado no g1 Roraima.

Mata