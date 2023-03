Homem é encontrado morto dentro de canal em Resende

Corpo estava no bairro Cidade Alegria. Segundo a Polícia Militar, familiares contaram que a vítima, de 58 anos, não retornou para casa na terça-feira. Um homem foi encontrado morto dentro de um canal na tarde desta quarta-feira (1º) em Resende (RJ). O corpo estava na Avenida Perimetral Sul, no bairro Cidade Alegria.

Segundo a Polícia Militar, familiares contaram que a vítima, de 58 anos, não retornou para casa na terça-feira (28). Desde então, seu paradeiro era desconhecido.

Uma perícia será feita na cena do acidente para ajudar a Polícia Civil a entender as circunstâncias da morte. Em seguida, o corpo será levado para o Instituto Médico Legal.

Um boletim de ocorrência será aberto na delegacia de Resende, que vai ficar responsável pela apuração do caso.

Vittorio Ferla