Homem é encontrado morto dentro de carro carbonizado em Porto Alegre

Segundo a Polícia Civil, suspeito estaria dentro do automóvel e efetuado os disparos, colocando fogo no veículo em seguida. Carro foi apreendido e passou por perícia. Corpo de homem é encontrado carbonizado dentro de carro em Porto Alegre

Um homem foi encontrado morto com marcas de tiros dentro de um carro carbonizado, na noite de terça-feira (24), em Porto Alegre. Ele não teve a identidade divulgada.

Segundo a Polícia Civil, o autor dos disparos estava com a vítima dentro do carro, encontrado no bairro Partenon. Ele era o passageiro do veículo e teria disparado várias vezes contra o motorista.

Depois, tentou colocar fogo no corpo e no automóvel e fugiu do local. Pessoas que viram a cena usaram extintores de incêndio dos próprios carros para tentar apagar as chamas.

O carro foi apreendido e passou por perícia. A polícia faz buscas pelo suspeito.

Carro onde corpo foi encontrado carbonizado em Porto Alegre

Reprodução/RBS TV

Vito Califano