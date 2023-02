Homem é encontrado morto dentro de sítio em Campos, no RJ

Sítio fica em um local afastado, em Ibitioca. Segundo a perícia, o corpo já estava no local há aproximadamente 20 dias e não tinha sinais aparentes de violência. O corpo de um homem foi encontrado já estágio de decomposição nesta segunda-feira (6) em um sítio que fica em Ibitioca, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais foram acionados para verificar o corpo encontrado. Segundo informações colhidas pela polícia, a vítima seria um andarilho que era conhecido na localidade mas os moradores não souberam informar o nome do homem.

A perícia apontou que o corpo estava no local, que é distante, há aproximadamente 20 dias. Não foi constatado pela perícia nenhum sinal aparente de violência.

Após o trabalho de remoção do corpo feito pelo Corpo de Bombeiros, os policiais militares registraram o caso na delegacia do Centro de Campos (134ª DP).

