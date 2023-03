Homem é encontrado morto em avenida de Assis

Há a suspeita de que a vítima estava dormindo embaixo de uma carreta estacionada e o motorista deu partida no veículo. Polícia investiga caso de homem encontrado morto em avenida de Assis

Um homem foi encontrado morto na avenida Abílio Duarte de Souza, em Assis (SP). A ocorrência foi registrada por volta de 6h30, quando a Polícia Militar foi acionada para atendimento da ocorrência.

Segundo a PM, há a suspeita de que a vítima, que não teve a identidade revelada, estava dormindo embaixo de uma carreta estacionada e o motorista deu partida no veículo.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade. O boletim de ocorrência foi registrado como morte suspeita e a Polícia Civil vai investigar o caso.

