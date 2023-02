Homem é encontrado morto em estrada de Macaíba, na Grande Natal

Caso aconteceu na noite desta segunda-feira (6) na estrada do Lamarão. Um homem foi encontrado morto, com ferimentos provocados por tiros de arma de fogo, em uma estrada em Macaíba, na Grande Natal. O caso aconteceu por volta das 21h30 de segunda-feira (6), segundo a Polícia Militar.

De acordo com o relatório policial, uma equipe da PM estava em patrulhamento quando se deparou com um homem ao solo, com ferimento de armas de fogo, na estrada do Lamarão, próximo ao centro industrial do município.

Ainda de acordo com a corporação, “devido à gravidade” dos ferimentos, o homem não resistiu e morreu.

A área foi isolada pela Polícia Militar e a Polícia Civil e o Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) foram acionados para dar início às investigações.

A vítima foi identificada como Rafael Alves Nunes, de 39 anos, segundo a PM.

Nenhum suspeito foi detido.

Corpo foi recolhido pelo Itep (Arquivo)

Sérgio Henrique Santos/Inter TV Cabugi

Vittorio Ferla