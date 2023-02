Homem é encontrado morto na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda

Corpo estava próximo de um condomínio. Polícia Civil investiga o caso. Um homem foi encontrado morto na madrugada desta quinta-feira (23) na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda (RJ). Ele estava próximo de um condomínio.

Segundo a Polícia Civil, testemunhas informaram que viram um corpo no endereço. Agentes foram ao local e confirmaram a informação.

A cena foi periciada para ajudar nas investigações e, em seguida, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade, no bairro Três Poços.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, apenas depois do resultado da perícia será possível comprovar as circunstâncias da morte.

Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Volta Redonda, que está investigando o caso.

