Homem é enterrado em cova rasa após ser assassinado a pauladas e golpes de picareta no interior de RR

A vítima, de 58 anos, foi encontrada enterrada em uma cova rasa, no município de Caroebe, ao Sul do estado. Um homem, de 38 anos, foi preso suspeito de cometer o crime. Corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal.

Marcelo Marques/G1 RR/Arquivo

Um homem identificado como Eurico Guimarães Filho, de 58 anos, morreu após agredido com golpes de picareta e pauladas na madrugada desta quarta-feira (1°), no município de Caroebe, região ao Sul de Roraima. O corpo dele foi achado enterrado em uma cova rasa. Um homem, de 38 anos, foi preso por suspeita de cometer o crime.

A Polícia Militar foi acionada por volta de 00h10 para atender a ocorrência. Quando chegaram ao local, os agentes encontraram uma poça de sangue e marcas no chão, como se algo tivesse sido arrastado.

Os policiais seguiram as marcas e chegaram até uma área de mata, onde foram encontrados uma picareta e uma cova. Na ocasião, os PMs retiraram parte do barro que cobria o buraco e encontraram a vítima.

Durante o isolamento da área, um jovem, de 19 anos, relatou à PM que ele, a vítima e mais dois homens, suspeitos de cometerem o crime, trabalhavam na construção de um parque de vaquejada da região.

Segundo o relato, o crime aconteceu quando os suspeitos estavam ingerindo bebida alcoólica. Em determinado momento, o homem de 38 anos, ameaçou a vítima de morte e iniciou as agressões.

Eurico Filho estava sentado quando foi atingido por uma paulada na cabeça. Com a agressão, ele caiu no chão e o outro homem desferiu diversos golpes de picareta contra ele.

Após as agressões, a dupla cavou um buraco e enterrou o homem. A PM realizou buscas pela região e encontrou um dos suspeitos. Ele tentou fugir para um terreno abandonado, mas foi impedido pelos policiais.

Questionado sobre o crime, ele informou que ocorreu devido uma discussão por conta do horário de acordar para trabalhar. Os agentes retornaram as buscas para localizar o outro suspeito, mas ele ainda não foi encontrado.

O homem foi preso e encaminhado para a delegacia do município. A Perícia e o Instituto Médico Legal (IML) também foram acionados para fazer a remoção do corpo até Boa Vista.

Picareta e pedaço de madeira usados no crime.

PMRR/Divulgação

Leia outras notícias do estado no g1 Roraima.

Ufficio Stampa