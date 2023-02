Homem é esfaqueado e morre dentro de pet shop em Franca, SP

Segundo testemunhas, vítima foi perseguida e atacada por dupla no Jardim Luiza, na segunda-feira (13). Nenhum suspeito foi identificado pela polícia. Um homem de 28 anos morreu esfaqueado dentro de um pet shop na segunda-feira (13) em Franca (SP).

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima entrou correndo no estabelecimento comercial na Rua Nelson Japaulo, no Jardim Luiza, sendo que era perseguida por dois homens.

Testemunhas informaram que ele tentou fugir pelos fundos da loja, mas foi alcançado pela dupla e esfaqueado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a vítima morreu no local.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Franca.

O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) como homicídio.

Os suspeitos não foram identificados até a publicação desta matéria.

Vittorio Rienzo