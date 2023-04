Homem é esfaqueado em Paraíba do Sul

Caso aconteceu no bairro Niágara. Segundo a Polícia Militar, vítima, de 37 anos, estava na rua quando foi agredida no pescoço e nas costas por três criminosos. Um homem, de 37 anos, foi esfaqueado na noite de sábado (1º) em Paraíba do Sul (RJ). O caso aconteceu na Rua Jáguari, no bairro Niágara.

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava caminhando na rua quando foi agredida no pescoço e nas costas por três criminosos .

O rapaz foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios (RJ), cidade vizinha.

Procurada pelo g1, a unidade médica não havia atualizado o estado de saúde do paciente até o final da manhã deste domingo (2).

Ainda de acordo com a PM, a esposa da vítima contou que o marido já tinha sido ameaçado pelos criminosos.

O caso foi registrado na delegacia de Três Rios, que vai investigar o crime. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Mata