Homem é espancado e morre no Centro de Aracaju

PMSE

Um homem de 47 anos morreu na madrugada deste sábado, na Avenida Carlos Firpo, Centro de Aracaju, após ser espancado com pedradas e chutes. A informação foi confirmada pela Polícia Militar.

Segundo a PM, o homem teria discutido com um outro rapaz em um bar na região. Ao ir embora, teria sido perseguido e agredido.

A PM informou que a vítima foi alcançada pelo suspeito em uma motocicleta e recebeu uma pedrada na cabeça. Já no chão, a vítima teria recebido vários chutes.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância. O corpo dele foi encaminhado ao necrotério do Hospital de Urgências de Sergipe (Huse).

Quem tiver informações que possam ajudar a polícia na localização do suspeito, deve ligar para o Disque-Denúncia 181. Não é preciso se identificar.

valipomponi