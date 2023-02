Homem é executado com 7 tiros durante festa de carnaval em Porto Velho

Roberto Anderson Barreto Xavier, de 43 anos, estava em frente a uma casa de festas durante um bloco de carnaval quando foi morto a tiros de arma de fogo. Roberto Anderson Barreto Xavier, de 43 anos morto durante bloco de carnaval em Porto velho

Um homem identificado como Roberto Anderson Barreto Xavier, de 43 anos, foi morto a tiros de arma de fogo na madrugada deste domingo (26) em Porto Velho. A vítima estava acompanhando um bloco de carnaval quando foi alvejada. Um homem foi preso após pegar a arma da vítima e tentar fugir.

O crime aconteceu quando Roberto estava na rua José de Alencar com avenida Pinheiro Machado, no bairro Olaria, centro da capital.

Um homem foi preso ao tentar fugir com a arma da vitima após ela ter sido alvejada

Testemunhas, no local do crime, disseram que Roberto estava em seu carro, na rua José de Alencar, em frente a uma casa noturna, quando um homem desceu armado de um outro veículo e atirou mais de cinco vezes contra a vítima. Um outro homem, que estava com a vítima, foi preso após tentar fugir com a arma de Roberto.

A Polícia Militar foi acionada e a Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Homicídios de Porto Velho, assumiu a investigação.

