Homem é executado dentro de padaria em Canoas; VÍDEO

Um homem foi morto a tiros nesta sexta-feira (31) dentro de uma padaria na cidade de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento do ataque, quando um homem usando capacete de motociclista entra no local e efetua os disparos.

O delegado Pablo Soares afirma que a hipótese de crime patrimonial é descartada. Para a Polícia Civil, o caso foi uma execução. Detalhes do caso são mantidos sob sigilo, segundo o delegado, para não comprometer a investigação.

A vítima estava em uma mesa acompanhada de outra pessoa. Logo após os disparos, o homem cai de lado no chão. A pessoa que estava do outro lado da mesa se esconde debaixo dela, enquanto o autor dos disparos volta e efetua mais tiros, com a vítima já caída.

No momento do ataque, clientes da padaria correm e tentam se esconder atrás de prateleiras.

O autor dos tiros conseguiu fugir do local. A Polícia Civil ainda não tem a identidade do criminoso.

