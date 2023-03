Homem é executado em frente à barbearia no litoral de SP

Testemunhas disseram à polícia que um homem em um carro preto passou atirando. O caso aconteceu no bairro Catiapoã, em São Vicente (SP). Homem morre e mulher fica ferida após carro passar atirando no litoral de SP

Um homem de 37 anos foi executado no meio da rua, no bairro Catiapoã, em São Vicente, no litoral de São Paulo. Segundo apurado pelo g1, ele foi alvejado por mais de 10 tiros por um criminoso que passou de carro pelo local. Uma mulher, de 40, que pedalava uma bicicleta na região foi atingida de raspão pelos disparos e socorrida à Unidade de Pronto Atendimento da Zona Noroeste de Santos.

De acordo com a polícia, as autoridades foram chamados por volta das 19h da quinta-feira (2) para para atender a ocorrência na Avenida Mecanizada. Assim que chegaram ao local encontraram um homem caído com diversas perfurações.

Testemunhas informaram à polícia que o autor dos disparos estava em um veículo preto, que passou atirando em direção ao homem, que estava parado de bicicleta em frente a uma barbearia. A mulher foi atingida de raspão no braço, nas costas e em parte do tronco.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram chamados e tentaram reanimar a vítima, que ainda foi conduzida ao Hospital Municipal de São Vicente, o antigo Crei, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A polícia solicitou exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e o caso foi registrado como homicídio e lesão corporal na Delegacia de Polícia de São Vicente.

O g1 entrou em contato com a Secretaria de Saúde de Santos que informou não divulgou informações sobre o estado de saúde da paciente.

