Homem é executado na porta de casa em Indaiatuba

Um homem de 53 anos foi executado a tiros na porta de casa no bairro Jardim Morada do Sol, em Indaiatuba (SP), nesta quinta-feira (23). Ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Civil, testemunhas teriam relatado que um homem em uma bicicleta efetuou os disparos assim que a vítima deixou o imóvel na antiga Rua 91.

Ainda segundo o apurado no local, o atirador teria circulado pela residência durante o dia.

Em nota, a Guarda Civil de Indaiatuba informou foi acionada para atender a ocorrência e que a vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital.

O caso é investigado pela Polícia Civil.

