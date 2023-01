Homem é feito refém e tem moto roubada na zona Oeste de Ribeirão Preto, diz polícia

Vítima de 31 anos alega ter sido mantida por quase um dia em imóvel próximo a comunidade no Alto do Ipiranga. Ninguém foi preso. Caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Ribeirão Preto, SP

Reprodução/EPTV

Um homem de 31 anos foi feito refém em um imóvel próximo a uma comunidade no Alto do Ipiranga, na zona Oeste de Ribeirão Preto (SP), e teve a motocicleta roubada por criminosos ainda não identificados, segundo boletim de ocorrência (BO).

Em depoimento na segunda-feira (30) à Polícia Civil, a vítima disse que foi mantida por quase um dia no local. O homem alegou ter sido abordado na madrugada de domingo (29) na Rua Javari por dois suspeitos que aparentavam ser adolescentes.

Na sequência, outros suspeitos apareceram e levaram a vítima até o imóvel. Ele disse que só foi solto na noite de domingo.

Além do veículo, os bandidos também ficaram com a carteira da vítima, aponta BO. O caso é investigado como roubo, sequestro e cárcere privado.

Vito Califano