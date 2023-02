Homem é filmado tentando enlaçar jacaré em área portuária de Santos, SP; VÍDEO

Ação realizada sem autorização necessária é prevista como crime ambiental. Homem é filmado tentando enlaçar jacaré em área portuária de Santos

Um homem foi filmado tentando enlaçar um jacaré em uma área portuária de Santos, no litoral de São Paulo. Segundo apurado pelo g1, nesta segunda-feira (13), a ação, feita sem autorização adequada, é prevista como crime ambiental, além de oferecer riscos ao animal e ao próprio homem (veja o vídeo acima).

O caso aconteceu, no último sábado (11), na Lagoa da Alemoa. Nas imagens, é possível observar que um homem tenta enlaçar o jacaré com um pedaço de corda enrolada, enquanto se equilibra em um pequeno suporte de concreto, fundado no próprio lago, onde estava o animal.

Ao g1, Roselina Bispo, que trabalha na área portuária de Santos há 10 anos, disse que situações como a registrada no vídeo são comuns. Ela afirma ter visto um homem “brincando” com um jacaré no mesmo local, na sexta-feira (10). “Falei para ele: Não pode, para com isso. Se você continuar, vou chamar a Guarda Portuária e você vai ser algemado.”

Depois do aviso, o homem teria se afastado do animal. No dia seguinte, porém, quando a mulher não trabalhou, a situação se repetiu. Roselina disse ao g1 que sempre zelou pelo bem dos animais que vivem na área portuária da cidade e que contribui para que eles não sejam incomodados.

“Uma cerca de arame com 2 metros de altura já resolveria. Um dia vai acontecer de alguém cair ali dentro [do lago].”

Especialista

O médico veterinário especializado em animais silvestres e exóticos Danilo Sato Martins explicou ao g1 que o animal filmado na cena é um jacaré do papo amarelo, da espécie Caiman latirostris.

O especialista conta que usar um laço pode ser uma técnica de captura de jacarés, mas que a ação deve ser realizada por profissionais capacitados e especializados.

Danilo pontuou que a captura de animais selvagens sem autorização dos órgãos ambientais é crime, previsto pela Lei 9.605/98. A pena vai de prestação de serviços à comunidade até recolhimento domiciliar, podendo ter a suspensão total de atividades e multa.

Responsabilidade

Em nota, a Santos Port Authority (SPA) informou que a Lagoa da Alemoa, onde o jacaré foi enlaçado no sábado, foi excluída da jurisdição da SPA e passou a ser responsabilidade da Secretaria de Patrimônio da União (SPU) em outubro de 2022.

A SPA disse que os jacarés fazem parte do ecossistema do estuário de Santos. Por isso, é natural que eles sejam vistos em diversos locais do entorno do Porto, seja na água ou em terra. “Qualquer avistamento de jacaré ou outra espécie animal que esteja em risco na área portuária deve ser avisada à Autoridade Portuária, pelo telefone 13 3202-6570”, informou a SPA.

O g1 tentou contato com a SPU e com a Polícia Militar Ambiental, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

