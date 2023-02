Homem é flagrado com mais de 31 kg de ‘supermaconha’ escondidos no banco e portas de carro

PRF desconfiou de volume no banco traseiro do veículo. Ocorrência foi registrada em trecho da BR-153 em Paraíso do Tocantins. Policiais encontraram 28 tabletes da droga no carro

Um homem de 30 anos foi flagrado em trecho da BR-153, em Paraíso do Tocantins, com 31,8 kg de skunk, popularmente conhecida como ‘supermaconha’. A droga estava escondida dentro do banco do veículo e ainda nas portas traseiras.

A apreensão aconteceu na noite de quinta-feira (2), no km 497 da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu ordem de parada para o veículo. Durante as buscas, os policiais estranharam o volume em formato retangular no interior do carro.

Os policiais abriram as portas e encontraram 28 tabletes de substância análoga a skunk, a variação da maconha, distribuídos dentro das portas, no encosto e por baixo dos assentos.

O homem disse aos policiais rodoviários que estava seguindo para Gurupi, no sul do estado. Com a ocorrência de tráfico de drogas, o suspeito e as drogas foram levados para a Central de Atendimento da Polícia Civil de Paraíso do Tocantins.

