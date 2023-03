Homem é flagrado furtando carga de trem em movimento no litoral de SP; VÍDEO

Ação aconteceu próximo a ponte da Ilha Barnabé, entre Santos e Guarujá. Homem é flagrado furtando carga em cima de trem em movimento no litoral de SP; VÍDEO

Um homem foi flagrado, em cima de um trem em movimento, furtando a carga dos vagões em uma região localizada entre Santos e Guarujá, no litoral de São Paulo. Imagens obtidas pelo g1, nesta quinta-feira (2), mostram o criminoso colocando as sacas em cima do vagão enquanto pega mais mercadoria.

O flagrante foi registrado na ponte da Ilha Barnabé, na tarde desta quarta-feira (1). Segundo a Rumo, concessionária que administra a linha férrea, o furto está sendo apurado pela empresa e foi comunicado para as autoridades policiais para ser investigado. A Rumo não informou a quantidade de carga furtada e nem qual era o produto.

Criminoso é flagrando furtando carga em cima de trem em movimento próximo a ilha Barnabé, entre Santos e Guarujá

Guarujá Mil Grau

“A concessionária intensificou as conversas com a Secretaria de Segurança Pública, comando gerais das polícias Militar e Civil e demais autoridades para reforçar as operações no combate à criminalidade”.

Segundo a Rumo, ações como essa afetam não apenas as empresas, mas também o fluxo de escoamento da produção no Porto de Santos e a economia do País, além da segurança da comunidade do entorno da operação ferroviária.

Polícia Militar

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que a ocorrência foi registrada pela Polícia Civil. A PM disse que realizou, entre os dias 20 de janeiro e 26 de fevereiro, a Operação Impacto – Modal ferroviário Litoral Sul, em Cubatão e em Vicente de Carvalho, para reduzir a quantidade de crimes contra o setor ferroviário. Segundo a PM, a operação mostrou excelentes resultados, através da diminuição dos índices criminais.

“Estas ações são pautadas na inteligência policial e planejamento técnico científico e têm alcançado excelentes resultados, reduzindo significativamente os crimes nas cidades. Grande parte desse sucesso foi fruto da intensificação do patrulhamento, bem como o empenho pessoal de cada policial militar na nobre missão de proporcionar segurança pública com qualidade”, afirmou a PM, em nota.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), para ter mais informações sobre as investigações, porém, até a última atualização desta reportagem não recebeu um retorno.

VÍDEOS: g1 em 1 Minuto Santos

Mata