Homem é indiciado após confessar participação em assalto a agência dos Correios de Araguaína

Crime aconteceu no dia 4 de janeiro e suspeito de 24 anos se apresentou na delegacia nesta sexta-feira (4). Por não ter flagrante, ele está respondendo em liberdade. Imagens do circuito interno da agência registraram a ação do suspeito

Um homem de 24 anos confessou que participou do assalto a uma agência dos Correios de Araguaína, na região norte do estado. Ele foi localizado após a investigação descobrir o carro que ele estava usando no dia do crime. Ele se apresentou à delegacia nesta sexta-feira (3) e foi indiciado por roubo majorado.

De acordo com a Polícia Civil, o assalto aconteceu no dia 4 de janeiro deste ano. Armado com um revólver, o homem teria entrado na agência e rendido um atendente. Conforme relatos, ele fez diversas ameaças ao trabalhador e levou a quantia de R$ 1.120 mil, dinheiro que estava no caixa. Depois da ação, o homem fugiu.

Com ajuda de câmera de monitoramento urbano, os investigadores descobriram qual era o carro usado da ação, levando assim a identificar o suspeito. Ele foi intimado para comparecer à Delegacia Especializada de Repressão a Roubos (DRR) da cidade e confessou o crime nesta sexta-feira (3).

O suspeito foi indiciado pelo crime de roubo majorado. Por não ter sido preso em flagrante, vai responder ao andamento do indiciamento em liberdade.

O inquérito sobre o crime foi enviado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, informou a Polícia Civil.

