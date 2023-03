Homem é indiciado por divulgar fotos íntimas da ex-companheira para se vingar por término

Nesta semana foram dois homens indiciados pelo mesmo crime de divulgar fotos íntimas sem autorização. Ambos os casos foram investigados pela 3ª Delegacia de Atendimento à Mulher (3ª DEAM) de Araguaína. Imagens foram divulgadas em aplicativos de celular e redes sociais

Reprodução/WhatsApp

Dois homens foram indiciados pela Polícia Civil por divulgarem fotos íntimas de suas ex-companheiras em rede sociais e grupos de conversa por aplicativo, em Araguaína no norte do Tocantins. Em um dos casos o suspeito divulgou as imagens como forma de vingança após o término.

Os casos foram divulgados nesta quinta-feira (2) pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), mas não têm relação entre si. Ambos foram investigados pela 3ª Delegacia de Atendimento à Mulher (3ª DEAM) depois que as vítimas procuraram a delegacia.

A primeira vítima relatou que o ex-companheiro havia colocado uma imagem íntima dela como foto de perfil e espalhado para amigos e conhecidos. O homem de 26 anos foi identificado e indicado pela delegada Sarah Lilian.

O segundo caso foi ainda mais grave por ser cometido como uma forma de vingança após o fim de um relacionamento.

“O indivíduo manteve um relacionamento com a vítima e, sem seu consentimento, tirou fotos dela e também gravou cenas íntimas entre os dois. Após o rompimento do relacionamento, passou a divulgar as imagens e vídeos em grupos de aplicativo de conversas e também a divulgar pela internet após ter criado um perfil falso em uma rede social”, disse a delegada.

Após a identificação de ambos os suspeitos, as vítimas pediram medidas protetivas devido ao sofrimento psicológico e vexatório a que foram submetidas. Os dois homens vão responder pelo crime de divulgar e compartilhar fotos e cenas íntimas de vítimas, que prevê até cinco anos de prisão.

“A lei é muito clara ao estipular que a divulgação, compartilhamento de imagens íntimas sem autorização constitui crime e, portanto, as mulheres que forem vítimas precisam fazer a denúncia. É importante também que elas evitem compartilhar conteúdos íntimos ou mesmo manter armazenado em celulares ou computadores para que não sejam acessados por terceiros de má fé”, alertou a delegada.

Com a conclusão das investigações, os inquéritos foram enviados ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para que sejam adotadas as medidas cabíveis.

