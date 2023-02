Homem é indiciado por importunação sexual dentro de micro-ônibus em Poço Verde

Segundo a polícia, o crime aconteceu dentro de um transporte coletivo. Um homem foi indiciado por importunação sexual contra uma mulher dentro de um ônibus entre as cidades de Poço Verde e Lagarto. A informação foi divulgada, nesta sexta-feira (17), pela Polícia Civil.

De acordo com o delegado Cláudio Feitosa, a vítima prestou um boletim de ocorrência assim que desceu do ônibus na cidade de Lagarto.

Ainda segundo ele, foi fundamental a gravação que a vítima conseguiu fazer de parte do ocorrido, uma vez que crimes sexuais geralmente são praticados envolvendo apenas vítimas e suspeitos.

Segundo as investigações, a polícia teve conhecimento do fato através das redes sociais e por meio do boletim de ocorrência prestado pela vítima na Delegacia de Lagarto, e que foi encaminhado para a Delegacia de Poço Verde.

Informações e denúncias sobre suspeitos de ações criminosas podem ser repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, 181. O sigilo do denunciante é garantido.

pappa2200