Homem é morto a facadas na saída de adega em Sumaré; VÍDEO

Um suspeito pelo crime na manhã desta sexta-feira (24) foi preso. Briga teria motivado facada. Briga resulta em morte de homem esfaqueado em Sumaré; suspeito foi preso

Um homem de 36 anos morreu esfaqueado na manhã desta sexta-feira (24) logo depois de deixar uma adega em Sumaré (SP). Um suspeito foi preso.

O caso aconteceu na Rua Nove do Jardim Paraíso II e chegou a ser registrado por câmeras de segurança. Assista acima.

As imagens mostram dois homens se agredindo e, em certo momento, um acerta um golpe de faca na região do tórax do outro. Mesmo ferido, a vítima ainda segue trocando agressões. Ela morreu depois.

A Guarda Municipal foi acionada, mas, quando chegou ao local, o homem já estava morto. O suspeito, por sua vez, foi localizado em uma casa, tentou fugir, mas foi detido.

O motivo da briga que teria resultado a facada não foi divulgado. As circunstâncias serão investigadas pelo 4º Distrito Policial (DP) de Sumaré, onde a ocorrência foi registrada.

Imagem mostra briga que resultou em homem morto esfaqueado em Sumaré

Câmera de segurança

