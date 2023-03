Homem é morto a tiros após esfaquear ex-mulher durante festa em bar de Caseara

Flávio Pereira dos Santos levou três tiros de uma pessoa que tentou impedir o crime e foi levado ao pronto atendimento da cidade. Crime aconteceu na noite deste domingo (12) e mulher sobreviveu. Município de Caseara do Tocantins

Um homem morreu no pronto atendimento de Caseara, por volta de 22h deste domingo (12), depois de ser atingido por três tiros. Flávio Pereira dos Santos, de 36 anos, estava no Ranchão do Pereira, no setor Baixada, em Caseara, cidade na região oeste do estado, e teria tentado matar a ex-esposa a facadas pouco antes de ser atingido pelos tiros, disparados por uma terceira pessoa.

De acordo com a Polícia Militar (PM), Flávio e a mulher teriam terminado o relacionamento recentemente e ele não aceitou a situação. Durante a festa no domingo, ele chegou a atingir a mulher, que também estava no local, com uma faca.

Um homem tentou impedir que o Flávio atingisse a mulher novamente. Eles chegaram a entrar em luta corporal e como o terceiro envolvido estava armado, disparou contra o Flávio. A mulher ferida pela arma branca foi levada junto com o ex para a unidade hospitalar.

De acordo com a Polícia Militar, o irmão da vítima relatou que estava em casa quando soube dos disparos. Ele foi até o local, onde encontrou com o irmão caído ao chão.

Antes da PM chegar, o irmão e outra pessoa levaram a vítima ao pronto atendimento da cidade. Apesar do atendimento, Flávio Santos morreu logo em seguida.

Ainda de acordo com o Boletim de Ocorrência, a vítima levou três tiros, dois no tórax e outro no abdômen.

O suspeito de efetuar os disparos seria um homem de 34 anos, que fugiu. O caso segue em investigação pela Delegacia de Polícia de Caseara.

