Homem é morto a tiros após ter casa invadida e lutar contra criminosos na Grande Natal

Crime aconteceu na madrugada de domingo (29) em São José de Mipibu. Um homem foi morto a tiros após ter a casa invadida e entrar em uma luta contra os criminosos na madrugada de domingo (29) no bairro Pau Brasil, em São José de Mipibu, na Grande Natal.

De acordo com as informações levantadas pela Polícia Militar, Adriano da Silva Oliveira, de 27 anos, estava no quintal de casa, quando foi surpreendido por três homens armados e encapuzados que teriam arrombado a porta da sala da casa e seguiram até o local em que a vítima estava.

Adriano ainda teria tentado fugir, mas foi rendido e levado até a frente do imóvel, onde entrou em luta corporal com os três criminosos.

No entanto, um dos bandidos teria sacado uma arma e atirado pelo menos 10 vezes contra a vítima, que morreu no local. Após o crime, os bandidos fugiram do local.

A Polícia Civil foi acionada para iniciar a investigação do caso. O corpo da vítima foi recolhido pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep), onde foi identificado.

