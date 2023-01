Homem é morto a tiros dentro da própria casa em Aracaju

A informação foi confirmada pela Polícia Militar. Novo prédio do IML de Sergipe

Reprodução TV Sergipe/ arquivo

Um homem de 33 anos foi morto a tiros dentro da própria casa, no Bairro 18 do Forte, em Aracaju, na noite desta quinta-feira (26). A informação foi confirmada pela Polícia Militar.

Jovem de 19 anos é denunciado por estupro de vulnerável em Rosário do Catete

Populares informaram à polícia que dois suspeitos encapuzados chegaram em um carro à casa da vítima que estava na calçada.

O homem foi colocado para dentro de casa e foi baleado e morto dentro do quarto. Em seguida os suspeitos fugiram do local.

Segundo a PM, ele foi encontrado em cima da cama. No local foram encontradas diversas cápsulas de pistola.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo.

Vittorio Rienzo