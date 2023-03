Homem é morto a tiros dentro de barbearia em Campos, no RJ

Crime aconteceu nesta sexta-feira (17) no Parque Prazeres. Suspeitos que estavam em uma moto passaram atirando e fugiram. Um homem foi morto a tiros nesta sexta-feira (17) dentro de uma barbearia no Parque Prazeres, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

De acordo com a Polícia Militar, suspeitos em uma moto teriam passado atirando contra a vítima e depois fugido do local.

Após buscas, a polícia informou que encontrou seis munições na casa da vítima.

O caso foi registrado na delegacia de Guarus e o corpo do homem foi levado para o IML de Campos.

