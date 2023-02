Homem é morto a tiros dentro de carro em Mossoró

Crime ocorreu na manhã desta quarta-feira (1º) e a vítima foi identificada como David Alisson de Oliveira Aquino. Ele perdeu o controle do carro após ser atingido e bateu em semáforo. David Alisson morreu após ser baleado em Mossoró

Um homem foi assassinado a tiros dentro do carro que dirigia em Mossoró, na região Oeste do Rio Grande do Norte, na manhã desta quarta-feira (1º).

A vítima foi identificada como David Alisson de Oliveira de Aquino, de 26 anos, que sofreu diversos disparos de arma de fogo.

Segundo a Polícia Militar, a vítima trafegava em um carro tipo Onix, na Rua Prudente de Morais, no sentido do bairro Abolição I, quando dois homens em uma motocicleta preta atiraram nele.

A vítima perdeu o controle e bateu o veículo no semáforo. Os criminosos atiraram novamente, com o carro já parado após a batida, e fugiram do local.

Segundo a polícia, Alisson tinha passagem pelo sistema prisional. De acordo com familiares, ele era autônomo e vendia carros. Ele estava indo a uma oficina deixar uma peça no momento do crime.

O crime, que tem características de execução vai ser investigado pela 10° Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa de Mossoró (DHPP).

