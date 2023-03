Homem é morto a tiros dentro de carro na Zona Norte de Natal

Segundo a polícia, autores do crime fugiram do local levando celular da vítima. Caso aconteceu nesta terça-feira (7) no Loteamento José Sarney. Vítima de homicídio na Zona Norte de Natal

Cedida

Um homem foi morto a tiros dentro de um carro, na frente da casa da namorada, na noite de terça-feira (7), em Natal. O crime aconteceu na rua Bumba Meu Boi, no Loteamento José Sarney, na Zona Norte, segundo a Polícia Militar.

Policiais do 4º Batalhão da PM foram acionados pela população, que informou que um homem tinha sido baleado dentro de um veículo. No local, os policiais encontraram a vítima já sem vida, no banco do motorista.

O homem foi identificado como Elizeu Gabriel da Silva Rosendo, de 26 anos. Segundo a polícia, ele estaria na frente da casa da namorada, quando foi surpreendido por pessoas que chegaram em outro veículo, se aproximaram do carro dele e atiraram.

Ainda de acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, um celular da vítima foi levado pelos criminosos, que fugiram do local. Nenhum suspeito foi preso.

O Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) foi acionado para realizar a perícia no local e recolher o corpo. A investigação ficará a cargo da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil, que também enviou equipe ao local.

