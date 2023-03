Homem é morto a tiros dentro de carro na Zona Oeste de Natal e filho de 10 anos presencia crime, diz PM

Genival Tavares de Araújo Neto, de 51 anos de idade, foi morto no bairro Bom Pastor no fim da tarde do sábado (26). Genival tinha 51 anos de idade

Um homem de 51 anos foi assassinado a tiros no fim da tarde deste sábado (25) dentro de um carro no bairro Bom Pastor, na Zona Oeste de Natal. O filho da vítima, que tinha 10 anos, também estava no veículo e presenciou o crime.

A vítima foi identificada como Genival Tavares de Araújo Neto. Segundo o 9º Batalhão da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 17h30 próximo ao Km 6.

Homem é morto na frente do filho de 10 anos

Segundo a Polícia Militar, os criminosos passaram pela vítima em um caro preto e efetuaram vários disparos, principalmente na região da cabeça. O filho de Genival, de 10 anos de idade, estava no banco do passageiro e presenciou a ação criminosa.

Os policiis militares fizeram diligências pela região após o crime, mas nenhum suspeito havia sido preso até a atualização mais recente desta matéria.

A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa vai investigar o caso.

