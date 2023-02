Homem é morto a tiros dentro de casa em bairro de Assis

Suspeitos do crime chegaram no local em uma motocicleta. Vítima tentou se esconder dentro de um dos cômodos. Um homem de 44 anos foi morto com vários tiros no início da noite de sexta-feira (10), no bairro Santa Clara em Assis (SP). O crime aconteceu na casa da vítima, que fica na Rua Joelma Domingos Dionísio,

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atendimento de uma ocorrência de disparo de arma de fogo.

Segundo relatos de testemunhas, a vítima trabalhava instalando um som em um veículo em frente a sua residência, quando se aproximou uma motocicleta com dois ocupantes e o garupa começou a disparar em direção a vítima.

A vítima saiu correndo do local e entrou na casa tentando se esconder em um dos cômodos, mas o atirador o perseguiu efetuando os disparos dentro da casa. O morador tentou fugir mais uma vez, porém, foi morto na área da frente.

Equipes da Polícia Civil também estiveram no local, assim como Samu e Corpo de Bombeiros, que constaram a morte no local.

O local foi periciado e o corpo encaminhado para Instituto Médico Legal da cidade. O caso é investigado pela Polícia Civil, os autores ainda não foram identificados.

Vito Califano