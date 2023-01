Homem é morto a tiros e dois são baleados no Centro de Resende

Crime aconteceu na tarde desta terça-feira, na Avenida Gustavo Jardim. Feridos foram socorridos para o Hospital de Emergência. Um homem foi morto a tiros e outros dois ficaram feridos ao serem baleados na tarde desta terça-feira (31) em Resende (RJ). O crime aconteceu na Avenida Gustavo Jardim, no Centro.

Policiais militares foram ao endereço após receberem denúncias de barulho de tiros. Quando os agentes chegaram ao local, uma das vítimas já estava sem vida. Segundo a PM, um dos feridos foi atingido nas nádegas e o outro nas costas.

Eles foram socorridos para o Hospital de Emergência. Procurada pelo g1, a unidade médica não quis informar o estado de saúde dos baleados.

A cena do crime passou por perícia para que a Polícia Civil pudesse levantar informações que possam ajudar nas investigações. Em seguida, o corpo será levado para para o Instituto Médico Legal (IML).

Por ser uma das avenidas mais movimentadas da cidade, o trânsito no local chegou a ficar lento durante o atendimento da ocorrência.

O caso foi registrado na delegacia de Resende. Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso e a motivação do crime era desconhecida.

Vittorio Ferla