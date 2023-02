Homem é morto a tiros em barbearia na Zona Norte de Natal

Criminosos mandaram clientes e dono do estabelecimento saírem e dispararam pelo menos seis vezes contra a vítima. Crime aconteceu na tarde desta sexta (3), no Igapó. Crime aconteceu em barbearia na Zona Norte de Natal

Um homem foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (3) em uma barbearia no bairro Igapó, na Zona Norte de Natal. A vítima não foi identificada até a atualização mais recente desta matéria, mas, segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que ele tinha o apelido de “Bochecha”.

O crime aconteceu dentro do estabelecimento, que fica na Rua São Domingos do Amarante. O dono da barbearia também foi atingido com um disparo na nádega e foi socorrido consciente.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima fatal era um cliente da barbearia. O homem chegou em um veículo do tipo gol, de cor prata, estacionou em frente, entrou no estabelecimento e pouco tempo depois os criminosos invadiram.

Os bandidos mandaram todos que estavam dentro da barbearia saírem, inclusive o dono, com exceção da vítima, que eles disseram ser o alvo.

Crime aconteceu na Zona Norte de Natal

As outras quatro pessoas deixaram o local e os criminosos dispararam contra o homem pelo menos seis vezes, de acordo com a PM.

Um dos tiros disparados contra o homem também acertou a nádega do dono do estabelecimento, quando ele saía do local a mando dos bandidos. Ele ficou ferido na calçada e foi socorrido para uma unidade de saúde.

A PM não soube confirmar quantas pessoas atuaram na ação criminosa, mas testemunhas contaram ser mais de uma. O veículo em que a vítima chegou não tem queixa de roubo. O crime será investigado pela Polícia Civil.

