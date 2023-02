Homem é morto a tiros em Barra Mansa

Crime aconteceu no bairro Cotiara. Segundo a Polícia Militar, a vítima, de 28 anos, foi atingida por oito disparos, distribuídos entre costas, braço esquerdo e orelha esquerda. Um homem foi morto a tiros na noite de quinta-feira (9) em Barra Mansa (RJ). O crime aconteceu na Rua José Hipólito, no bairro Cotiara.

Testemunhas disseram que os tiros foram efetuados por dois homens em uma moto. Logo após o assassinato, eles fugiram em direção à Via Dutra.

Ainda de acordo com a PM, a irmã do homem contou que ele havia saído da prisão há poucos meses, após cumprir pena por tráfico de drogas.

A Polícia Militar informou que a vítima era suspeita de envolvimento no duplo homicídio de um casal no ano passado e de lançar uma granada no Departamento de Polícia Ostensiva (DPO) do bairro Cotiara, em 2019.

A cena do crime passou por uma perícia para ajudar a Polícia Civil nas investigações. Em seguida, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Volta Redonda (RJ).

O assassinato foi registrado na delegacia de Barra Mansa. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso e a motivação do homicídio ainda era desconhecida.

Vittorio Ferla