Homem é morto a tiros em estrada de Cruzeiro, SP

O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (28), na estrada que liga Cruzeiro a Lavrinhas. Delegacia Seccional de Cruzeiro

Reprodução

Um homem de 29 anos foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (28), em Cruzeiro. Ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Civil, a Polícia Militar foi acionada por volta das 6h, após um morador encontrar o homem morto na Avenida José Novaes Sobrinho, no Residencial Jardim das Palmeiras. A estrada liga Cruzeiro a Lavrinhas.

O corpo apresentava ferimentos de disparos de arma de fogo, principalmente na região da cabeça. Segundo os policiais, a vítima não apresentava documento de identificação e não foi reconhecido pelos moradores da região.

O caso foi registrado como homicídio na Delegacia Seccional de Cruzeiro. A vítima foi identificada e agora as equipes estão investigando o caso, para tentar identificar o autor dos disparos. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

