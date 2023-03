Homem é morto a tiros em frente a loja na Zona Sul de Aracaju

A vítima estacionou a motocicleta que pilotava quando pessoas passaram atirando de dentro de um carro e a atingiram. Um homem foi morto com tiros na cabeça e no rosto em frente a uma loja na Avenida Gasoduto, no Conjunto Orlando Dantas, Bairro São Conrado, na Zona Sul de Aracaju, na manhã desta segunda-feira (13). O caso foi registrado pela Polícia Militar.

A vítima estacionou a motocicleta que pilotava em frente à loja quando pessoas passaram atirando de dentro de um carro e a atingiram.

O Serviço de Atendimento de Urgência (Samu) socorreu o homem, que morreu dentro da ambulância.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

valipomponi