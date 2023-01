Homem é morto a tiros em Miracema

Caso ocorreu neste domingo (22). Testemunhas disseram à polícia que vítima levou mais de cinco tiros na cabeça. Um homem de 52 anos foi morto a tiros a noite deste domingo (22) em Miracema, no Noroeste Fluminense. A vitima foi encontrada em uma rua no bairro Santa Tereza.

Segundo a Policia Militar, moradores informaram que o homem foi atingido com mais de cinco tiros na cabeça. Testemunhas relataram ainda que o autor dos disparos fugiu sentido Morro do Demétrio.

O nome da vítima não foi divulgado. O caso foi registrado na 137ªDP.

Vittorio Rienzo