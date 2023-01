Homem é morto a tiros em Resende

Crime aconteceu no bairro Novo Surubi. Segundo a Polícia Militar, vítima foi encontrada com diversas marcas de tiros pelo corpo. Um homem foi morto a tiros na noite de segunda-feira (22) em Resende (RJ). O crime aconteceu na Rua Prefeito Geraldo Rodrigues, no bairro Novo Surubi.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada com diversas marcas de tiros pelo corpo.

O local foi periciado para ajudar a Polícia Civil nas investigações. Em seguida, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda (RJ).

O crime foi registrado na delegacia de Resende, que passa a investigar o caso. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia preso.

