Homem é morto a tiros em Resende

Crime aconteceu no Centro. Segundo a Polícia Militar, vítima foi encontrada com diversas marcas de tiros pelo corpo. Um homem, de 27 anos, foi morto a tiros na noite de segunda-feira (23) em Resende (RJ). O crime aconteceu na Rua Padre Marquês, no Centro.

Segundo a Polícia Militar, agentes foram verificar uma denúncia de homicídio. Ao chegar no local, os policiais encontraram a vítima sem vida.

O local foi periciado para ajudar a Polícia Civil nas investigações. Em seguida, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda (RJ).

O crime foi registrado na delegacia de Resende, que passa a investigar o caso. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia preso e a motivação do homicídio também era desconhecida.

Segundo homicídio em menos de 24h

Este é o segundo homicídio em menos de 24h em Resende. Um homem foi morto a tiros na noite de domingo (22) no bairro Novo Surubi. O crime aconteceu na Rua Prefeito Geraldo Rodrigues.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada com diversas marcas de tiros pelo corpo.

O homicídio foi registrado na delegacia de Resende e está sendo investigado. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre suspeitos.

