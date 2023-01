Homem é morto a tiros enquanto limpava cabine de caminhão em Vilhena, RO

Quando a polícia chegou no local, parte do corpo de Diogo estava para fora da cabine. Polícia Civil investiga motivação do crime. Um homem de 33 anos foi morto a tiros enquanto limpava a cabine de um caminhão em Vilhena (RO), na manhã de domingo (29). Ele foi identificado como Diogo Felipe Soares.

Caminhoneiro é alvejado enquanto limpava cabine de caminhão em Vilhena, RO

De acordo com o boletim da ocorrência, o vizinho da vítima disse que ouviu três disparos de arma de fogo e quando saiu de casa, viu Diogo baleado na cabeça. Aos policiais, ele relatou que a vítima estava com parte do corpo para fora da cabine e que havia muito sangue no local.

Testemunhas relataram aos policiais que Diogo ele estava limpando a cabine do veículo em frente de casa, quando dois homens chegaram em uma moto. Um deles sacou uma arma e efetuou vários disparos contra ele.

Quando a polícia chegou até o local, Diogo estava caído dentro da cabine, já sem vida. De acordo com a polícia, um dos tiros chegou a atingir a cabeça da vítima.

Ainda não há informações sobre o que teria motivado a execução, mas o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil do município.

