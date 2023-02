Homem é morto a tiros na região sul de Palmas

Crime aconteceu no Jardim Aureny II. Esse foi o terceiro homicídio registrado desde a noite de sexta-feira (17). Mais um homicídio foi registrado na região sul de Palmas, neste sábado (18)

Divulgação

Um homem, de 29 anos, foi assassinado a tiros, na noite deste sábado (18), na região sul de Palmas. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na quadra 31, no Jardim Aureny II, por volta das 20h15.

A PM disse que foi acionada por moradores da região. No local, se deparou com a vítima caída ao chão. Segundo relatos, vizinhos ouviram disparos de arma de fogo e, quando saíram, encontraram o corpo.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Esse foi o terceiro homicídio registrado nas últimas horas, em Palmas. Na noite de sexta-feira (17), uma mulher, identificada como Lilian Santos de Sousa, de 43 anos, foi assassinada a facadas, na região sul de Palmas. Fontes da Polícia Militar informaram que ela era conhecida na região como Bibi Perigosa. Ela foi atingida com sete golpes e não resistiu.

Na madrugada de sábado, por volta das 02h30, um homem, também de 29 anos, foi morto a tiros na região norte de Palmas. Segundo a Polícia Militar, o pai da vítima compareceu ao local, na antiga 305 norte, e reconheceu o corpo.

LEIA MAIS:

Mulher conhecida como ‘Bibi Perigosa’ é assassinada a facadas na região sul de Palmas

Homem é assassinado a tiros na região norte de Palmas

Polícia identificou suspeitos de três dos quatro homicídios registrados nas últimas 12 horas, diz delegado

Violência em Palmas

O período do carnaval começou com violência em Palmas, com pelo menos quatro mortes e uma tentativa de homicídio entre a noite de quinta-feira (16) e manhã de sexta-feira (17). A informação foi confirmada pela Polícia Militar. Uma das mortes aconteceu na região sul e outras três em quadras do plano diretor.

O delegado de homicídios de Palmas, Israel Andrade, afirmou que três dos quatro assassinatos tiveram os autores identificados pela Polícia Civil. Um dos suspeitos, que também acabou se ferindo durante o crime, está preso.

A primeira morte aconteceu em uma distribuidora de bebidas no Aureny IV. Horas depois a segunda morte aconteceu em uma briga entre dois homens na ARSO 41 (antiga 403 Sul).

As duas últimas mortes foram no fim da madrugada e tiveram como vítimas dois moradores de rua que estavam nas proximidades da Avenida JK, no centro da cidade.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Ufficio Stampa